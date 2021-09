O áudio vive um momento revolucionário graças ao formato digital, um fenómeno liderado pelos podcasts, com a vantagem de ser acessível a qualquer momento. "É a idade de ouro do áudio", afirmou à AFP Steve Ackerman, diretor de conteúdo da Somethin' Else, a maior produtora de podcasts do Reino Unido.

Para celebrar o Dia Internacional do Podcast (30 de setembro), nada melhor do que ouvir e seguir alguns dos formatos mais populares no Spotify em Portugal.

De acordo com o o serviço de streaming, "A Noite da Má Língua", "Programa Cujo Nome Estamos Legalmente Impedidos de Dizer" la ("Governo Sombra"), "Tubo de Ensaio", "Extremamente Desagradável" e "Separados de Fresco" são os podcasts mais ouvidos pelos portugueses atualmente.

"Fuso", de Bumba na Fofinha, "ask.tm", de Pedro Teixeira da Mota, "Eixo do Mal", "Expresso da Manhã", "Somos Todos Malucos", de António Raminhos, ou "Janela Aberta", de Miguel Luz, também estão entre os podcasts mais populares no Spotify Portugal.

"Bate Pé", de Mafalda Castro e Rui Simões, "Sozinho em Casa", de Guilherme Geirinhas, "Stand Up na Hora", da RFM, "N'A Caravana", de Rita Ferro Alvim", ou "Perguntar Não Ofende", de Daniel Oliveira, também têm conquistado os ouvintes no serviço de streaming.

Já a nível mundial, segundo dados revelados pelo Spotify no final de agosto, "The Joe Rogan Experience" é o podcast que acumula mais ouvintes em todo o mundo, seguido por "Crime Junkie" e "Call Her Daddy".

Nos últimos anos, vários podcasts populares também têm inspirado séries de televisão. "Limetown" (SYFY), "Equinox" (Netflix), Dr. Death (HBO) e "Homecoming: De Volta à Pátria" (Amazon Prime Video) são alguns exemplos.

Spotify: Os podcasts mais ouvidos no mundo (dados entre 29 de maio e 22 de agosto de 2021):