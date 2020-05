A equipa do SAPO está em teletrabalho há várias semanas e ouvir música é sempre uma boa ideia para relaxar e animar o dia a dia. Com escolhas do pop ao rock, os colaboradores do SAPO construíram uma playlist para enfrentar este tempos de isolamento.

Nos serviços de streaming de música já podemos encontrar dezenas de playlists para todos estes momentos - aqui no SAPO Mag também há várias sugestões - mas melhor do que seguir uma mão cheia de listas de reproduções, é ouvir a playlist da nossa equipa.