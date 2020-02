“Meet Vincent van Gogh” é uma produção do Vincent van Gogh Museum, em Amesterdão, que desafia o público a “experienciar uma viagem através” da vida do pintor, com uma exposição que apresenta replicas dos seus quadros, recria ao vivo alguns dos espaços fundamentais na vida do artista, como a casa amarela ou o quarto em Arles, reproduz sons e cheiros relacionados com episódios da sua vida e convida as pessoas a tocarem, usarem, mexerem, experimentarem, desenharem ou pintarem, razão por que o mote é “Por favor, toque”.

Ocupando o recinto do Terreiro das Missas, em Belém, a exposição “Meet Vincent van Gogh” é apresentada como um conceito inovador, “uma “experiência em torno da arte, mas, sobretudo, da história de vida de um homem que se tornou um génio ou o maior artista que melhor conhecemos hoje”, explicou Arnold van de Water, diretor-geral da equipa responsável.

Não se trata apenas de ver e conhecer o que Van Gogh criou, mas, também, de conhecer em detalhe a sua vida, que é relatada através de um audioguia, que é parte integrante da experiência.

Segundo Paulo Dias, diretor-geral da UAU Produtora, que organizou a exposição em Lisboa em parceria com o Museu Van Gogh, a experiência desta iniciativa passa mesmo pelo audioguia, que foi feito para adultos e crianças, com um tipo de linguagem diferente para cada um deles.