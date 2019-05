Antes do festival, a 10 de julho, realiza-se o ‘warm-up’ ZigurFest, no Teatro Ribeiro Conceição, em Lamego, com a participação de Lavoisier, Galo Cant'às Duas e Random Gods.

Para além de concertos, serão também dinamizadas residências artísticas em Lamego, na plataforma ZONA, criada pelo artista plástico João Pedro Fonseca, sendo que as inscrições estão abertas até 29 de junho para artistas plásticos e até 1 de agosto para videoarte.

Nessa mesma plataforma, decorrem oficinas com músicos convidados que vão apresentar algumas técnicas de criação e produção.

Todas as obras produzidas no contexto da ZONA estarão depois expostas na Casa do Artista, em Lamego, nos dias do festival.

O festival é de entrada gratuita e conta com um parque de campismo, disponível mediante inscrição prévia.

Já o ‘warm-up’ ZigurFest tem um custo de cinco euros.