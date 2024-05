Num cartaz que conta com nomes como bbb hairdryer, Cíntia & Rezmorah, O Triunfo dos Acéfalos, Marquise ou Riça, a programação foi pensada para “reforçar a estreita relação com o seu vasto território”, nomeadamente “as suas pessoas, conhecimentos, heranças e patrimónios”, através de residências de criação e investigação que envolvem a comunidade local.

Será uma 13.ª edição “livre como nunca, resistente como sempre e emocional como só ele sabe”, prometeu a organização do Zigurfest, em comunicado.

“Do hip-hop ao rock, da música experimental aos [refrães] orelhudos, ora ariscos ora melosos, celebra-se a liberdade, a diversidade e a total ausência de espartilhos” no festival promovido pela associação Zigur, com parceiros como a Associação Portas Prá Vida “e a criatividade dos seus utentes” e a Rádio Clube de Lamego “e o seu vasto auditório”.

Junta-se ainda a esta edição a escola LGP Movimento que vai permitir a interpretação em língua gestual portuguesa do concerto de Riça e de outros momentos do festival.

Citado no comunicado, António Silva, da Zigur, considera que "a arte que ganha forma como reação direta ao quotidiano faz mais sentido do que nunca”.

O Zigurfest pretende que será “no epicentro de todas estas emoções e lugares nas suas multitudes que acontece esta edição", acrescenta António Silva.

Entre a programação para este ano, destaque para as residências de Maria R Soares com a comunidade local, Tiago Sousa com o Coro da Santa Casa da Misericórdia, Bá Álvares e Eloísa Micaelo com a Associação Portas Prá Vida e Ruca Bourbon com a Associação Desportiva de Avões.

O festival, que se reparte por locais como o Bairro da Ponte, Horto do Castelo, Alameda, Centro Cívico, Olaria ou o Museu, contará este ano com atuações de ladoazul, João Grilo + Suzana, Cat Soup, Moira, Riça, bbb hairdryer, Marquise, DJ Lynce, Garoa, Cíntia & Rezmorah, Monch Monch, Papié Maché, O Triunfo dos Acéfalos, Zancudo Berraco, Yaw Tembe + Norberto Lobo e Ilusão Gótica.