Agir revelou um novo single esta segunda-feira, dia 26 de abril. O tema "Prescrever" já se encontra disponível em todos os serviços de streaming e é apresentado como "uma reflexão sobre os alçapões que a hermenêutica jurídica cria e que, numa clara distorção ontológica, alimentam as desigualdades sociais, acabando por perverter a própria essência de Justiça".

"Prescrever" é uma canção original da autoria de Agir, com arranjo para cordas de Tomás Marques e vídeo de Arlindo Camacho, filmado na Tasca do Chico.

"Inscrita na tradição da música de intervenção mas de uma forma descomprometida, esta canção completa e encerra um ciclo que começou com a participação especial no Festival da Canção, em que cantou dois dos maiores clássicos de todos os tempos da música portuguesa, 'Flor Sem Tempo' e 'E Depois do Adeus', numa homenagem ao pai, Paulo de Carvalho", lembra a Sons em Trânsito em comunicado.

Veja o vídeo: