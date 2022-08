De acordo com a investigação do FBI, Alec Baldwin disparou a arma que matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins durante a rodagem do filme "Rust", em outubro de 2021. A revelação foi feita pela ABC News" este sábado, 13 de agosto.

Apesar de o ator ter alegado à ABC que não premiu o gatilho, as autoridades norte-americanas concluíram que a arma utilizada não poderia ter sido disparado de forma acidental.

O FBI aguarda ainda o registo de todas as conversas telefónicas de Baldwin.

A tragédia ocorreu enquanto o ator ensaiava uma cena dentro de uma igreja no rancho Bonanza Creek, um set famoso do Novo México, e praticava o ângulo para apontar o revólver quando acabou por ferir Halyna Hutchins no abdómen.

A diretora de fotografia de 42 anos foi levada de helicóptero para um hospital, mas não resistiu ao ferimento e morreu.

A família de Hutchins processou Baldwin e outros produtores por danos "substanciais" devido à morte.

Por sua vez, Hannah Gutierrez-Reed, que era responsável pelas armas de fogo no set de “Rust”, apresentou uma ação contra o fornecedor de munições, acusando-o de utilizar balas reais dentro de cartuchos falsos.

A arma que matou Hutchins foi entregue a Baldwin por um assistente de realização, que afirmou que se tratava de uma “arma fria”, o que no jargão cinematográfico significa que a arma está descarregada ou sem balas reais.