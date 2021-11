Inspirado na obra homónima de Lewis Carroll (1832-1898), o bailado é criado pela primeira vez para a CNB pelo coreógrafo cubano Howard Quintero, com música de Tchaikovski, interpretada pela Orquestra Sinfónica Portuguesa, sob direção de José Eduardo Gomes, como anuncia a companhia, em comunicado.

Além da coreografia de Howard Quintero, o bailado tem cenografia e figurinos de Renê Salazar, desenho de luz de Ernst Schießl, música de Piotr Ilitch Tchaikovski, arranjos e versão orquestral de Carl Davis.

No contexto da estreia do bailado, que ficará em palco até 23 de dezembro, a companhia nacional irá organizar outras iniciativas, como um ensaio geral solidário e ateliês de dança para crianças.

Duas apresentações serão dedicadas a escolas, nos dias 9 e 15 de dezembro, e, antes, na véspera da estreia absoluta, marcada para dia 3 de dezembro, pelas 19h30, haverá um Ensaio Geral Solidário para angariação de fundos que ajudem instituições de solidariedade social.

Apresentado em estreia pela CNB, o bailado passa a fazer parte do repertório da companhia, a única de bailado clássico em Portugal.

Howard Quintero tem colaborado com a CNB como professor convidado, mas é a primeira vez que cria uma coreografia para a companhia.

Em paralelo, a CNB vai organizar ateliês de dança para crianças, que partem do imaginário da história de Alice, a menina curiosa e personagem principal desta história, que entra num mundo de fantasia com figuras intrigantes.

Intitulados “Crianças no País das Maravilhas”, estes ateliês decorrerão aos sábados, até dia 27 de novembro, no Teatro Camões, numa iniciativa integrada no Programa de Aproximação à Dança, dirigida a pais e filhos, entre os três e os seis anos, e a crianças dos sete aos 12 anos de idade.

Os ateliês irão explorar, através da experimentação corporal, a história de "Alice no País das Maravilhas" e procurar responder a questões como as formas de "contar histórias com o corpo e qual a diferença da linguagem do ballet clássico para outras linguagens corporais e expressivas”, segundo o comunicado da CNB.

A orientação dos ateliês ficará a cargo das bailarinas da companhia Sílvia Santos, Carla Pereira e Paulina Santos. A entrada é livre, com vagas limitadas por cada ateliê e sujeita a inscrição, no sítio 'online' da CNB.

“Alice no País das Maravilhas” terá música ao vivo, pela Orquestra Sinfónica Portuguesa e o maestro José Eduardo Gomes, de 4 a 19 de dezembro. Nos dias 21, 22 e 23 de dezembro, os espetáculos terão música gravada, segundo a programação da CNB.