O quadro de Almada Negreiros (1893-1970) ficará exposto até 6 de janeiro num espaço contíguo àquele em que está, em permanência, "Guernica", de Pablo Picasso, segundo uma informação divulgada pela Embaixada de Portugal em Madrid.

Pedro Barateiro apresenta na quarta-feira no Rainha Sofía - museu nacional de Espanha dedicado à arte contemporânea - a 'performance' "My body, this paper, this fire".

A 'performance', segundo a mesma informação divulgada pela embaixada portuguesa, "parte do relato de uma manifestação de estudantes de 1994 para falar sobre a ideia de tato e cuidado, em forma de abraço e beijo entre duas pessoas".

A obra de Almada de Negreiros e a ‘performance’ de Pedro Barateiro servirão de enquadramento para a apresentação, no mesmo local, da edição de 2024 do Cultura Portugal, um programa com dezenas de iniciativas culturais em diversas cidades de Espanha e Andorra que todos os anos decorre entre setembro e dezembro, organizado pela Embaixada de Portugal em Madrid.

A apresentação do Cultura Portugal 2024 estará a cargo da ministra da Cultura de Portugal, Dalila Rodrigues, e do ministro da Cultura de Espanha, Ernest Urtasun.

Segundo a informação já adiantada pela embaixada portuguesa, o Cultura Portugal 2024, que celebra este ano a 22.ª edição, cruza-se desta vez com a iniciativa "Portugal-Espanha: 50 anos de democracia".

Esta iniciativa é uma programação conjunta e cruzada acordada pelos dois países para, até setembro de 2025, celebrar e assinalar o poder e o papel da cultura nos processos de democratização de Portugal e Espanha, que decorreram em simultâneo.

Dalila Rodrigues e Ernest Urtasun já inauguraram em conjunto, a 12 de setembro, a Mostra Espanha 2024, no Museu de Arte Contemporânea (MAC/CCB), do Centro Cultural de Belém, em Lisboa, junto à pintura “El Abrazo”, do artista espanhol Juan Genovés, que é considerada uma obra icónica da transição política em Espanha da ditadura para a democracia.

A Mostra Espanha é um festival bienal que pretende divulgar em Portugal o dinamismo das atuais indústrias culturais do país ibérico, com uma programação entre setembro e novembro, em várias localidades portuguesas, e este ano cruza-se também com a iniciativa "Portugal-Espanha: 50 anos de democracia".

Quanto ao Cultura Portugal 2024 associa-se, assim, ao Centro de Arte Rainha Sofia, depois de no ano passado ter arrancado no Museu do Prado, com uma ‘performance’ do artista plástico Carlos Bunga, em conjunto com um grupo de jovens em risco de exclusão social.

Em 2023, além da programação cultural por todo o território espanhol e em Andorra, o Cultura Portugal incluiu a entrega à Biblioteca José Saramago, em Madrid, de um acervo de livros que a tornaram na primeira biblioteca especializada em literatura portuguesa da capital espanhola.