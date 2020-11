O álbum de banda desenhada "Sentinel", de Luís Louro, foi hoje distinguido com o troféu de Melhor Obra de Autor Português, do Festival de Banda Desenhada da Amadora, AmadoraBD, anunciou a autarquia da Amadora, organizadora do certame.

Os Prémios de Banda Desenhada e Ilustração da edição de 2020 do Festival Amadora BD distinguiram ainda Zé Nuno Fraga, com o Prémio Revelação, pelo álbum "A Assembleia das Mulheres". O Prémio de Melhor Obra Estrangeira de BD, editada em português, foi para "O Homem que Matou Lucky Luke", de Matthieu Bonhomme. Ainda na área de Banda Desenhada, o álbum "Tequila Shots", com argumento de Claudio Yuge e desenho de Juan Burgos, recebeu o Prémio de Melhor Fanzine ou Publicação Independente. No campo da Ilustração, o Prémio de Melhor Obra de Ilustrador Português, foi para "Desvio", de Ana Pessoa e Bernardo P.Carvalho. Como Melhor Obra de Ilustrador Estrangeiro, foi premiada "Mvsevm", de Javier Sáez Castán e Manuel Marsol. O anúncio dos vencedores foi feito hoje à tarde, no auditório dos Recreios da Amadora, onde foi também apresentado o documentário "Entre Traços: 30 Anos de Banda Desenhada", sobre o Festival Amadora BD. O filme foi diponibilizado nas redes sociais do festival. Este ano, o Festival AmadoraBD, adaptado à pandemia da covid-19, reduziu as categorias dos prémios anuais para metade. Nas edições anteriores, os prémios eram atribuídos em onze categorias, distinguindo individualmente argumentistas, desenhadores, ilustradores, e o livro como um todo, abrangendo álbum ilustrado, álbum de BD, tiras humorísticas e clássicos da 'nona arte'.