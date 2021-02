Além da atuação de David Carreira, o espetáculo “Amor em Casa” contou com a participação de Mickael Carreira, Ana Moura, Diogo Piçarra, Calema, Nuno Ribeiro ou Carolina Carvalho.

Nas redes sociais, a Brainstorm, a promotora do especial, revelou que mais um milhão de pessoas viram a emissão nas primeiras 48 horas depois da estreia em direto no Youtube. "'Amor Em Casa' , produzido pela Brainstorm, juntou mais de um milhão de espectadores no YouTube em apenas 48 horas batendo assim todos os recordes portugueses no YouTube. Com o propósito de ajudar a área da cultura e de levar música e entretenimento a casa de todos os que gostam e acompanham a música portuguesa. Obrigado", celebrou a produtora.

Na tarde de sábado, no Twitter, em Portugal, "Amor em Casa" chegou ao primeiro lugar do top dos assuntos mais comentados. O vídeo conquistou também a liderança do ranking do Youtube.

Veja aqui o concerto.