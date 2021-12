O clássico entre FC Porto e Benfica fecha esta quinta-feira, dia 23 de dezembro, os oitavos de final da Taça de Portugal de futebol, em jogo no Estádio do Dragão (20:45). Nas redes sociais, Ana Bola comentou a realização do jogo.

"Às vezes, dá mesmo vontade de partir isto tudo. Hoje, Estádio do Dragão esgotado (com testes e certificados, que como todos sabemos são falíveis). No entanto, já foram anulados os espectáculos de Ano Novo e mais alguns em janeiro", lamentou a atriz e humorista na sua conta no Facebook.

Veja a publicação: