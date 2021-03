"Voz de todas as canções concorrentes ao Festival da Canção de 1976, desaparecido no primeiro dia de 2021", Carlos do Carmo foi homenageado com dois momentos emotivos

Na atuação, o trio de eleição de Carlos do Carmo, chefiado pelo guitarrista José Manuel Neto, o diretor artístico deste momento, acompanhou as vozes de Ana Moura, Camané e Ricardo Ribeiro em canções que nasceram, precisamente, "por ocasião dessa edição inesquecível do Festival, que se apresentou então com o título 'Uma Canção Para a Europa'".

No palco da RTP, Ricardo Ribeiro interpretou "Estrela da Tarde", seguido por Ana Moura, que recordou "Uma flor de verde Pinho", e Camané, que apresentou "No Teu Poema". No final da atuação, os três artistas juntaram-se para "Lisboa, Menina e Moça".

