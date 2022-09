Anitta deixou no Twitter uma série de mensagens que criticam a organização do Rock in Rio. Esta segunda-feira, a cantora brasileira declarou não ter interesse em voltar a atuar no evento.

"Não piso neste festival nunca mais", garantiu, deixando uma ressalva. "Só se um dia eles resolverem dar aos artistas que falam português o mesmo respeito que dão aos estrangeiros. Pergunte aos mais corajosos como são tratados quem é do Brasil e como é tratado quem é de fora. É como se estivessem a fazer um grande favor por nos colocarem lá", apontou.

A artista, que não participou no Rock in Rio Brasil, cuja edição deste ano terminou no domingo, disse só ter atuado na edição lisboeta, em junho, porque se sentiu em dívida para com o público português. "Só fui ao RiR em Portugal porque sei que os portugueses estavam esperando há muito tempo e ficariam chateados se eu não fosse", explicou em resposta a um seguidor.

Embora o funk tivesse sido um dos destaques do Palco Sunset, Anitta criticou a quase ausência do género no Palco Mundo, considerado o principal, excetuando o seu espetáculo em Lisboa.

"O funk só estava lá porque foi obrigado a ser engolido pelo festival, e eu sei bem de pertinho como", assinalou, lamentando que Ludmilla não tivesse tido oportunidade de atuar no maior palco na edição brasileira do evento. “Independentemente das minhas questões pessoais, a minha opinião profissional é que ela deveria ter sido colocada no lugar respetivo ao seu sucesso, o Palco Mundo", escreveu.