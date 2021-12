O projeto, intitulado "Anjinhos e Diabinhos", é promovido pela Rede Cultural Terras da Chanfana e pretende garantir uma programação "de qualidade exclusivamente dedicada às crianças e famílias".

O primeiro espetáculo, "Iracema", da Companhia Folia, é apresentado no sábado e no domingo naqueles três concelhos do interior do distrito de Coimbra, afirmou a Terras da Chanfana em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Ao todo, serão dinamizados um conjunto de 24 espetáculos de 16 grupos e companhias diferentes até julho de 2022, que pretendem "contribuir para ampliar e enriquecer as experiências culturais e a fruição artística das crianças destes municípios", salientou.

O projeto está inserido na candidatura "Entre Deus e o Diabo, o Sagrado e o Profano", no âmbito da rede Terras da Chanfana, cofinanciada pelo programa regional Centro 2020.

"Dirigido especialmente a bebés e à primeira infância em contexto familiar, a programação pretende desenvolver públicos críticos e criativos para as artes e para cultura, proporcionando diferentes leituras sobre o mundo e inserindo-se numa estratégia integrada de mediação cultural, serviço educativo e educação para as artes", esclareceu a fonte.

Os espetáculos realizam-se sempre ao fim de semana.

A rede Terras da Chanfana é constituída pelos municípios da Lousã, Miranda do Corvo, Vila Nova de Poiares e Penela.