Das imagens das suas pinturas aos vídeos a dançar de forma maníaca ao som de música de salsa, Anthony Hopkins é uma grande estrela também nas redes sociais.

O fenómeno aumentou com a quarentena, desde o vídeo a tocar piano para entreter o seu gato Niblo ou a estreia após descobrir o TikTok.

Esta terça-feira à noite (2), o ator britânico de 83 anos voltou a fazer das suas, partilhando um vídeo para os seus fãs que rapidamente se tornou viral, já com mais de quatro milhões de visualizações, em que aparece com camisa havaiana e óculos de sol a dançar a música "Tu Sonrisa", de Elvis Crespo, e brinca no fim, proclamando "Sou colombiano!".

Veja o vídeo.