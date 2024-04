O português Gonçalo Almeida e a luso-francesa Sara Martins fazem parte do elenco de "Those About to Die", que se estreia a 18 de julho nos Estados Unidos, na Peacock. Na Europa, a série vai estar disponível na Amazon Prime Video.

Esta semana, o serviço de streaming revelou o primeiro trailer da série protagonizada por Anthony Hopkins, que veste a pele de Tito Flávio Vespasiano, imperador que começou a construção do Coliseu de Roma. O drama histórico conta ainda com Iwan Rheon ("A Guerra dos Tronos"), Tom Hughes ("The English") e Moe Hashim ("Ted Lasso").

"Those About to Die" baseia-se no bestseller homónimo de Daniel P. Mannix publicado em 1958 e foi realizada por Roland Emmerich ("Dia da Independência") e pelo alemão Marco Kreuzpaintner ("The Lazarus Project").

Os 10 episódios da primeira temporada vão centrar-se no "mundo corrupto de combates e do negócio sujo para entreter as massas, dando à multidão aquilo que desejam ver: luta e sangue".

Veja o trailer: