Estreou na Amazon Prime Video esta sexta-feira, 19 de julho, "Those About to Die", uma aguardada série com Anthony Hopkins e a participação do português Gonçalo Almeida ("Amor Amor") e ainda da luso-francesa Sara Martins ("Não Digas a Ninguém", "Pequenas Mentiras Entre Amigos", "Death in Paradise").

A primeira temporada tem dez episódios e é realizada por Roland Emmerich ("Dia da Independência", "O Dia Depois de Amanhã") em conjunto com Marco Kreuzpaintner ("O Caso Collini" e da série "The Lazarus Project"), com a história a decorrer na Roma Antiga e num "mundo corrupto de combates e do negócio sujo para entreter as massas, dando à multidão aquilo que desejam ver: luta e sangue".

VEJA O TRAILER ORIGINAL.

"Na cidade mais rica do mundo existe um grande fluxo de escravos para tratar das obras do império em crescimento. A população romana (aborrecida, inquieta e cada vez mais violenta) é mantida na linha graças a duas coisas: oferta de comida e entretenimento espetacular, em forma de corridas de carruagens e lutas de gladiadores", explica a sinopse oficial.

A plataforma acrescenta: "'Those About to Die' entra no mundo dos jogos, caracterizado pela sede por sangue, dinheiro, poder e corrupção. As corridas no Circus Maximus são controladas por quatro autoridades da aristocracia, as fações Azul, Vermelha, Branca e Verde, e as ações nestas fações são o mais valioso que existe em Roma. Ao mesmo tempo que o gosto do povo pelo entretenimento é mais sanguinário, é preciso criar um estádio especialmente desenhado para os gladiadores, o Coliseu. O tamanho do estádio e dos combates de gladiadores e animais é enorme, bem como do submundo do negócio do jogo em crescimento. Por debaixo das bancadas, milhares de pessoas trabalham e vivem, entre elas há milhares que vão morrer nos jogos.

Tom Hughes, Anthony Hopkins e Jojo Macari

Além do inevitável destaque para o vencedor de dois Óscares Anthony Hopkins, que veste a pele de Tito Flávio Vespasiano, o imperador que começou a construção do Coliseu de Roma, o drama histórico conta ainda com Iwan Rheon ("A Guerra dos Tronos"), Tom Hughes ("The English") e Moe Hashim ("Ted Lasso"), entre outros.