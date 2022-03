Antonio Villeroy vem a Portugal comemorar os seus 40 anos de carreira. O artista brasileiro vai atuar em Lisboa no Avenew, no dia 30 de março, e no Som do Coreto, no dia 2 de abril, além de uma participação especial no espetáculo Rua das Pretas, no Coliseu dos Recreios.

"Cada vez que vou a Lisboa apaixono-me mais pela cidade. Não vejo a hora de levar o concerto 'Luz Acesa'. Para este concerto, tenho um guião base, com músicas que fazem parte da banda sonora de milhões de pessoas, algumas foram temas de novelas que passaram em Portugal", frisa.

Ao longo da carreira, o artista colaborou com vários músicos, destacando-se a parceria com a cantora Ana Carolina, que gravou 33 temas seus. Recentemente, Villeroy compôs com John Legend e a portuguesa Luísa Sobral.

“Adoro artistas portugueses. Com a Luísa Sobral, fiz uma canção chamada ‘Equador’. Tive muitos momentos a ouvir a Maria João e o Mario Laginha. Tinha todos os discos deles e dos Madredeus. Mais recentemente, ouço muito Carminho e António Zambujo”, conta.