Em causa está o projeto artístico "De Casa para um Mundo", hoje anunciado pela Fundação da Bienal de Arte de Cerveira (FBAC), e que fará parte do programa da edição 2020 da XXI Bienal Internacional de Arte de Cerveira que decorrerá, de 10 de julho a 13 de setembro, naquele concelho do distrito de Viana do Castelo, com o tema "Diversidade - Investigação. O Complexo Espaço da Comunicação pela Arte".

No comunicado hoje enviado às redações, a FBAC adiantou que o projeto artístico que tem como curadora Fátima Lambert, e envolve "nomes bem conhecidos das artes visuais e da literatura contemporânea portuguesa, como Pedro Calapez, Albuquerque Mendes, Capicua ou Gonçalo M. Tavares".

"O propósito foi tornar proativo e criativo este isolamento a que ficámos reduzidos e nos afeta a todos. Vamos ativar energias, colocando em diálogo criadores que não se podem encontrar, mas que podem comunicar, concretizando trabalhos de pintura/desenho/técnica mista a partir de um texto de 15 palavras", explica a curadora, citada no comunicado.

Segundo Fátima Lambert, "as contas" do projeto "são fáceis de fazer: 15 escritores + 15 artistas plásticos = 30 autores = 15 obras".