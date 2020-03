"Olá, bom dia. Tudo bem?", perguntámos a Peter Kingsbery, dos Cock Robin, no início da entrevista do músico ao SAPO Mag. "Tudo bem.. continuo vivo e isso já é bom", respondeu o líder banda que vai subir ao palco do Coliseu dos Recreios, em Lisboa (13 de março), e do Coliseu do Porto (14 de março).

Os concertos em Portugal foram o mote para a conversa, mas é impossível falar dos Cock Robin sem viajar até aos anos 1980, quando Peter Kingsbery, Anna Lacazio, Clive Wright e Lou Molino III conquistaram os tops mundiais. Com temas como "When Your Heart Is Weak", "The Promise You Made" ou "I Thought You Were On My Side", os norte-americano conquistaram milhares de fãs e os versos dos principais sucessos continuam a estar na memória de muitos.

"Tenho as melhores memórias do início da nossa banda. Aliás, acho que as melhores memórias serão sempre do início... de quando íamos tocar em bares em Los Angeles. Isso foi antes de termos qualquer tipo de gravação ou de termos qualquer empresa a tentar mudar-nos ou a tentar transformar algo", começa por recordar Peter Kingsbery, líder dos Cock Robin, em conversa com o SAPO Mag, frisando que "todos confiavam em todos". "Eles [os restantes membros da banda] confiavam em mim. Era muito produtivo. Trabalhava em vários sítios para poder dedicar-me à música. Não era fácil ser músico nos Estados Unidos. Mas foi ótimo. Adoramos música", acrescenta.