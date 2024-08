Três crianças morreram, entre as quais uma menina de nacionalidade portuguesa, e outras oito ficaram feridas, seis das quais em estado grave, esta segunda-feira, dia 29 de julho, um ataque com faca na cidade de Southport, em Inglaterra. A chefe de polícia, Serena Kennedy, acrescentou que outros dois adultos também estão em estado crítico depois de terem sido feridos.

O ataque aconteceu num centro comunitário onde estava a decorrer um evento de dança e ioga para crianças, inspirado nas canções de Taylor Swift. Segundo as autoridades, um jovem de 17 anos foi detido na sequência do esfaqueamento.

À Lusa, o secretário de Estado das Comunidades confirmou que uma das crianças mortas no ataque de segunda-feira em Southport tem nacionalidade portuguesa. José Cesário acrescentou que o cônsul-geral de Portugal em Manchester já falou com uma tia da criança e que os pais “estão em estado de choque e incontactáveis”.

O governante adiantou que os pais são originários da Região Autónoma da Madeira. A criança portuguesa, que nasceu em 15 de outubro de 2014, está inscrita no Consulado de Portugal em Manchester.

"Foi com profunda consternação que tive conhecimento do indescritível ataque ocorrido ontem em Southport, no Reino Unido. Em meu nome pessoal, do Governo de Portugal e do Povo português expresso as mais sentidas condolências aos familiares das vítimas e ao Governo e ao povo britânicos", escreveu Luís Montenegro na sua conta no X.

Na nota divulgada, o Governo da Madeira informa estar “totalmente disponível para atuar e dar apoio, dentro daquelas que são as competências da região”.

"Não sei como transmitir as minhas condolências a estas famílias"

Esta terça-feira, 30 de julho, nas redes sociais, Taylor Swift confessou estar em choque com a notícia. "O horror do ataque de ontem em Southport apodera-se de mim continuamente e estou completamente em choque", escreveu a artista na sua conta no Instagram.

"A perda de vidas e de inocência e o trauma horrível infligido a todos os que lá estavam, às famílias e aos socorristas. Eram apenas crianças numa aula de dança. Não sei como transmitir as minhas condolências a estas famílias", acrescentou.

A polícia de Merseyside revelou que recebeu um alerta por volta do meio-dia para se deslocar a uma morada em Southport, perto de Liverpool, tendo declarado a situação como um “incidente grave” ao encontrar "vários feridos" no local.

At least 8 people injured in stabbing incident in Southport Southport

A força policial adiantou que os agentes prenderam um homem e apreenderam uma faca e que não existe ameaça para a população em geral.

O Serviço de Ambulâncias do Noroeste confirmou que estava “a participar num incidente grave em Hart Street, Southport, na sequência de relatos de vários esfaqueamentos”, tendo indicado que “vários recursos” foram enviados para o local.

"Enviámos 13 ambulâncias juntamente com recursos especializados", referiu a mesma fonte, confirmando que oito pessoas com ferimentos por esfaqueamento receberam assistência médica, algumas das quais foram transportadas para o Hospital Pediátrico de Alder Hey.