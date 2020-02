O grupo Migos são a mais recente confirmação para a edição de 2020 do MEO Sudoeste. Quavo, Takeoff e Offset sobem ao palco MEO, na Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar, no dia 8 de agosto.

Formado por um grupo de três amigos (Quavo, Takeoff e Offset), os Migos são um dos projetos mais populares do hip hop (e do trap) mundial. "Enquadrados na melhor tradição sulista do hip hop norte-americano e influenciados por nomes como Outkast e Hot Boys, o trio de Atlanta teve uma ascensão meteórica, desde o momento em que os três amigos começaram a fazer música, algures em 2009, sob o nome de Pólo Club", lembra a organização do MEO Sudoeste.

"O nome Migos só apareceria mais tarde, em 2010", acrescenta em comunicado. Em 2012, os três amigos lançaram a sua primeira mixtape, "No Label", e um ano depois chegaram aos ouvidos de uma multidão graças ao single "Versace".

Depois de "No Label II", a segunda mixtape, o grupo lançou o disco "Yung Rich Nation". "Apesar do sucesso, o trio manteve a ambição e começou a preparar uma trilogia", recordar o MEO Sudoeste - a primeira parte de "Culture" saiu em 2017 e logo alcançou o primeiro lugar na tabela Billboard 200; jºa "Culture II" viu a luz do dia em 2018 e o disco conta com as colaborações de Pharrell Williams, Zaytoven, Murda Beatz, Metro Boomin ou Kanye West.

A terceira e última parte da trilogia "Culture" chega este ano, antes dos Migos subirem ao palco do MEO Sudoeste.

Já confirmados:



5 de agosto

Palco MEO – Bad Bunny, ProfJam

6 de agosto

Palco MEO – Major Lazer

7 de agosto

Palco MEO – Ozuna, Blackbear, Melim

8 de agosto

Palco MEO – Migos

Mais novidades a anunciar brevemente.