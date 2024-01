O ator francês Alain Delon foi colocado “sob proteção judicial” durante uma disputa entre os seus três filhos para o seu acompanhamento médico, indicou na segunda-feira (29) à France-Presse uma fonte próxima do caso, confirmando uma informação do canal BFM TV.

A Justiça designou um representante legal, que deverá acompanhar o ator de 88 anos no seu tratamento médico e na escolha de seus cuidadores, segundo um documento consultado pela AFP.

A 10 de janeiro, os advogados de Alain Delon e o seu filho mais velho, Anthony, solicitaram que a lenda do cinema francês fosse colocada sob “proteção” por “motivos de saúde”.

A seguir, a 13 de janeiro, foi realizada uma avaliação por um médico designado pelo Ministério Público, de acordo com os mesmos advogados.

O auto de 25 de janeiro do juiz de tutela aponta que “existe um desacordo entre os três filhos do senhor Alain Delon, em particular em relação à sua atenção médica” e os cuidadores “encarregues do seu acompanhamento”.

“É necessário, tendo em conta o conflito [...], que se designe um representante judicial de proteção de maiores, neutro e imparcial, para o assistir", acrescenta o texto.

Os três filhos do ator travam desde o início do mês uma guerra através da Justiça e da comunicação social. Cada um jura querer proteger o pai, cuja saúde se deteriora desde o derrame cerebral que sofreu em 2019.

Anthony, de 59 anos, e Alain-Fabien, de 29, acreditam que Alain Delon está a ser manipulado pela sua irmã Anouchka, de 33, a quem acusam de ter escondido o seu estado de saúde e de querer levá-lo para a Suíça.

O advogado Frank Berton, que representa a filha de Delon, disse à AFP que Anouchka “saúda que a Justiça tenha designado um representante”.