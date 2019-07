Um homem correu até ao palco, esfaqueou o ator e fez um corte na sua mão direita, de acordo com uma transmissão de vídeo nos meios locais.

Simon Yam foi hospitalizado imediatamente e a sua vida não está em perigo, disse a polícia local num comunicado.

"Estamos extremamente chocados com este incidente", disse a empresa que trabalha com o ator num comunicado publicado no Weibo, o Twitter chinês.

O texto informa que Kong foi operado com sucesso ao estômago e a outros órgãos.

O ator de 64 anos estava num evento na cidade de Zhongshan, na província de Guangdong, no sul da China.

A polícia informou que prendeu um suspeito no caso.

O ator tem 234 aparições em filmes ou telefilmes, de acordo com o IMDb, um banco de dados online sobre filmes, televisão e videogames.