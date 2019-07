Na primeira parte do ciclo vai ser apresentado, na sexta-feira e no sábado, o espetáculo "Do Outro Lado da Canoa", que tem por base a obra de Alda Espírito Santo, de São Tomé e Príncipe, trabalhada pela atriz Teresa Arcanjo e o saxofonista Pedro Rijo.

Na segunda parte do ciclo, a atriz Carminda Soares e o guitarrista João Nunes vão apresentar, nos dias 12 e 13, o espetáculo "Um desenho (revolução)", que "invoca a poesia" da portuguesa Ana Hatherly (na foto acima) "para trabalhar a ideia de revolução, guerra e memória".

O espetáculo "Presa Irregular", criado a partir do universo poético do português Francisco Assis Pacheco e que junta a atriz Xana Novais e o baixista António Aresta, vai ser apresentado nos dias 19 e 20, na terceira parte do ciclo.

Na quarta e última parte vai ser apresentado, nos dias 26 e 27, o espetáculo "Cobra", através do qual a atriz Maria R. Soares e o pianista Gabriel, "partindo da desconstrução" do ciclo de poemas 'Cobra' do português Herberto Hélder, "trazem a palco uma perspetiva animal sobre uma África dividida em dois".

Segundo o diretor artístico da Lendias d'Encantar, António Revez, citado pela companhia no comunicado, o ciclo "Um Ator Um Músico", que começou em 2009, tem "sofrido alguns ajustes de criação ao longo dos anos", mas mantém o objetivo inicial, ou seja, "a exploração da poesia" enquanto texto teatral e possibilidade de contar histórias em ligação com a música.