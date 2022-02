Em entrevista ao podcast "Posto Emissor", da Blitz, Aurea comentou os rumores que surgiram em 2020 sobre um alegado relacionamento com Marisa Liz. "O rumor surgiu do nada. Nós não fizemos nada. (...) Somos duas amigas, duas cantoras, temos uma paixão em comum, que é a música, e decidimos partilhá-la com o público", frisou a artista.

Além de mentoras de "The Voice Portugal", da RTP1, Aurea e Marisa Liz juntaram-se para o projeto Elas.

"Qual é o fundamento? Duas mulheres não podem ser amigas?", acrescentou, recordando que conheceu a amiga "em 2008 ou 2009", em Lisboa. "Ficámos horas a conversar sobre tudo e mais alguma coisa. O Elas, de certa forma, começou a nascer aí", contou na entrevista.