O DJ e produtor Tim Bergling, conhecido mundialmente como Avicii, morreu a 20 de abril de 2018, em Omã, no Médio Oriente. Em entrevista à CNN, o pai do músico recordou as últimas semanas de vida do filho, frisando que teve longas conversas com o DJ sobre o seu estado de saúde.

"A nossa teoria é que ele não planeou suicidar-se - foi mais como um acidente de carro", disse Klas Bergling em entrevista ao canal norte-americano. "Quando ele estava num momento mau, ele costumava ligar-me sempre", acrescentou.

O DJ e produtor morreu em 2018, aos 28 anos. Avicii atuou pela última vez em Portugal, no Rock in Rio Lisboa, em 2016. Anteriormente, o sueco já tinha passado pelo MEO Sudoeste, na Zambujeira do Mar, e pela Nova Era Beach Party 2012, por exemplo.

O espetáculo no Parque da Bela Vista, em Lisboa, foi um dos últimos da carreira do jovem DJ - o jovem decidiu abandonar os palcos há dois anos por motivos de saúde e ra público que sofria de pancreatite aguda.