“Humanista convicto”, Cohen “acredita que a música pode transformar mentes, unir corações e ultrapassar qualquer barreira ou fronteira, e este é também o simbólico significado desta viagem por 50 nações, como se a sua música fosse um esperanto capaz de ser entendido em qualquer lugar”, segundo a mesma fonte.

Avishai Cohen atua no dia 17 de novembro no grande auditório do Centro Cultural de Belém, no âmbito do Misty Fest.