Bárbara Tinoco recebeu este domingo, 3 de outubro, o galardão de Melhor Intérprete na 25.º Gala dos Globos de Ouro da SIC, que decorreu no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. O prémio foi entregue pelas mãos de Joana Santos e Ricardo Pereira e na corrida estavam Camané, Carolina Deslandes, Dino d’Santiago e Lena d’Água.

Nas redes sociais, a jovem artista celebrou a vitória, reagindo a alguns dos comentários ao seu discurso na cerimónia. "Eu fico sempre surpreendida como escrevo canções e depois quando falo tenho o nível de profundidade de uma batata", frisou.

"Acho que se pensar no que é ser intérprete nunca me imaginaria a mim. Sou uma miúda, diria até, demasiado normal. Aprendi ontem que ser intérprete, aparentemente, é só uma coisa que se é por defeito e não as nossas extravagâncias", confessou a cantora.

"Queria acrescentar: cresci praticamente sem referências femininas. Havia muito poucas artistas mulheres a compor as suas canções. E, mesmo agora, os nossos méritos têm de ser sempre justificados. Neste meio já estamos à espera que os homens sejam os génios incompreendidos, quando tomam decisões menos acertadas e nós as 'burrinhas'", rematou.