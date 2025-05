O festival “Batalha em Páginas” arranca no dia 31, na Batalha, no distrito de Leiria, com um conjunto de iniciativas que pretendem “celebrar a literatura em todas as suas formas”, antecipou o presidente da Câmara.

Pensado para promover o acesso ao livro, reforçar hábitos de leitura, aproximar os mais novos da literatura e dinamizar a cultural local, “Batalha em Páginas” acontece durante quatro dias, até 3 de junho.

Ao centro histórico da vila, o festival leva como convidados Raul Minh’Alma, Luís Ochoa, Pedro Chagas Freitas, Mário Augusto, Bru Junça, Maria João Fialho Gouveia, Luís Osório, José Fanha e António Mota, e o mágico Rui Ramos, entre outros

O programa inclui feira do livro, apresentação de livros, sessões de autógrafos, oficinas, jogos tradicionais, teatro infantil, ‘showcooking’, risoterapia, magia e contadores de histórias, entre outros.

“A Batalha vai transformar-se num palco de letras, palavras e afetos com a realização do ‘Batalha em Páginas’”, afirmou o presidente, Raul Castro, em comunicado da autarquia.

O festival, pensado para “celebrar a literatura em todas as suas formas”, pretende assumir-se como uma “festa da palavra que fará da Batalha um verdadeiro livro aberto”, concluiu.