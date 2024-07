Leituras a partir do livro “O tigre na rua”, que reúne poemas de humor e absurdo de vários autores, numa iniciativa para famílias, a acontecer nos dias 7 e 8 de setembro, abrem a nova temporada do LU.CA, a par da mostra de cinema Ampla, também para famílias, que contempla a exibição de curtas-metragens premiadas em festivais de cinema realizados em Portugal.

“O carrossel”, “A aventura de uma bolacha”, “Baloiçando para a lua”, “A rainha das raposas” e “Mexilhões com batatas fritas” são os filmes a exibir.

Em setembro, o LU.CA propõe ainda “Dois ratos”, um espectáculo de teatro de Joana Estreia e Nicolaus, que ficará em cena nos dias 13 a 25, e novas sessões de leitura e de música no ciclo “Não é ficção. Deputados do Futuro, Olá!”, com Romeu Costa e Noiserv, a acontecer nos dias 26 e 27 para escolas, e 28 e 29 para famílias.

A exposição “Uma assembleia de assembleias” abre a 26 de setembro, para ficar até 31 de outubro. Reúne trabalhos dos ilustradores António Jorge Gonçalves, Bernardo P. Carvalho, Carolina Celas, Catarina Sobral, Danuta Wojciechowska, João Fazenda, Madalena Matoso, Mantraste, Mariana Malhão, Mariana Rio, Rachel Caiano e Tiago Albuquerque.

Em outubro, há a oficina de filosofia para crianças ('filocriatividade') “Pensar em voz alta”, de Joana Rita Sousa, que acontece nos dias 1, 8, 15, 22 e 29. O objetivo é pôr em prática o pensamento crítico, criativo, ‘cuidativo’ e também colaborativo.

Uma sessão de leitura com Bru Junça, a partir do livro “Vazio”, de Catarina Sobral, e o Festival Play, a partir de “Histórias clássicas ou talvez não…", ambos nos dias 5 e 6 de outubro, são outras propostas do mês.

A estas junta-se a peça de teatro “TPC. Frei Luís de Sousaaa”, de Raquel Castro, com sessões para escolas nos dias 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24 e 25 de outubro, e dias 12, 13, 19, 26 e 27 de outubro para famílias, constam da programação para outubro.

No LU.CA entra-se em novembro com um baile fantástico, inspirado no Halloween ou Dia das Bruxas, logo no dia 1, com a DJ Inês Lopes Gonçalves. Nos dias 2 e 3, é a vez da leitura, com Bru Junça, do livro “Eu sou, eu sei”, de Ana Pessoa.

O Festival Play, com “Poesia à espreita”, faz também parte da programação do mês, com os filmes de animação “O caminho da manhã”, “Tarde ou cedo”, “A mergulhadora”, “Língua de gato”, “A felicidade de Paolo”, “É preciso que eu diminua”, “A cor da rosa” e “O sr. Noite está de folga”.

De 6 a 20 de novembro, o LU.Ca propõe um ciclo dedicado à poesia de Alexandre O´Neill, o autor de "As Andorinhas Não Têm Restaurante" nascido há 100 anos, que integrará teatro, música e poesia, e que terá programação 'online'.

A peça “Um poema em forma de assim: visita guiada à cabeça de Alexandre O´Neill”, de Malu Vilasboas e Luís Leal Miranda, terá representações para escolas a 8, 13, 14, 15, 20, 21 e 22 de novembro e, para famílias, nos dias 9, 10, 16, 23 e 24.

No âmbito do ciclo O’Neill, de 8 de novembro a 1 de dezembro, estará patente no LU.CA uma exposição “A loja a fingir do museu imaginário”, de Lavandaria e Luís Miranda, e no dias 9, 16 e 23 de novembro, haverá a oficina “AlfabetO'Neill”.

Sessões de leitura e música, com o título “Não é ficção. A Constituição: Montanha e Utopia”, de Carla Galvão e Bruno Pernadas, nos dias 29 e 30 de novembro para escolas, e nos dias 30 de novembro e 1 de dezembro para famílias, também fazem parte do programa.

Nos dias 30 de novembro e 01 de dezembro, destaque para a sessão de leitura “Em dezembro… É Natal”, com Bru Junça.

Na contagem decrescente para o natal e o fim de ano, haverá ainda o espectáculo de teatro “Vuuute”, de Ana Lúcia Palminha e Gonçalo Botelho, nos dias 10, 11, 12, 13, 18, 19 e 20, para escolas, e nos dias 07, 08, 14, 15, 21 e 22 dezembro, para famílias.

A programação fica disponível no 'site' do Teatro Luís de Camões - LU.CA.