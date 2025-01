Em comunicado citado pela agência France-Presse, aquela editora revela que o primeiro álbum a sair em ucraniano, pela chancela Pinzel, será “Astérix, o Gaulês”, de 1961, que é também a primeira obra criada pelos autores franceses Albert Uderzo e René Goscinny.

“Com esta edição, Astérix continuará a ser a história de banda desenhada mais traduzida no mundo, disponível em 120 idiomas e dialetos”, refere aquela editora.

A tradução é assinada por uma estudante ucraniana em Paris, Anna-Maria Balandina, de 18 anos, leitora das histórias de Astérix & Obélix desde criança.

No mesmo comunicado, a diretora-geral da editora, Céleste Surugue, lembra que, com esta edição, é prestada ainda homenagem “às raízes ucranianas” do argumentista René Goscinny.

Uderzo e Goscinny publicaram, juntos, 24 álbuns, ao longo de uma colaboração que durou 26 anos. Goscinny morreu em 1977 e Uderzo em 2020, mas as aventuras de Astérix e do seu camarada Obélix foram sendo mantidas e editadas em álbuns por outros artistas, fiéis ao estilo e ao traço do artista, como Frédéric e Thierry Mébarki e Jean-Yves Ferri.

Portugal foi o primeiro país não francófono a publicar esta banda desenhada, tendo aparecido pela primeira vez nas páginas da revista Foguetão, no dia 4 de maio de 1961, e saído em álbum em 1967, com a edição de "Astérix, o Gaulês".

Estas histórias de banda desenhada também estão publicadas em mirandês. Em todo o mundo foram vendidos mais de 370 milhões de exemplares.