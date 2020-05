Manuel Grilo lembra também que, em abril, a autarquia aprovou uma proposta que previa o alargamento do Fundo de Emergência Social (FES) a agentes e entidades do setor cultural, sejam pessoas singulares ou coletivas, com a dotação de um milhão de euros.

“Resulta do texto da proposta que ‘importa, ainda, através do FES, assegurar a atribuição dos apoios urgentes e imediatos de caráter extraordinário e transitório, destinados a proteger a atividade cultural e criativa da cidade e a minimizar os prejuízos sofridos pelos respetivos agentes’. A Livraria Barata concretiza a urgência na implementação de forma eficaz destas medidas”, salienta o vereador, notando que os proprietários queixam-se de falta de interlocutores com as entidades oficiais.

No requerimento, Manuel Grilo interroga ainda se a Câmara de Lisboa tem conhecimento de outras livrarias e espaços culturais que ainda não tenham recebido apoio da autarquia.

Na reunião privada do executivo camarário que se realizou esta manhã, os vereadores do PCP também abordaram a questão da Barata, questionando igualmente a autarquia sobre se tem conhecimento que a livraria “está em risco de fechar” e que medidas serão tomadas para evitar o seu encerramento.

