A iniciativa, “Poetas da Nossa Terra evocam Bernardo Santareno”, integra-se nas comemorações do centenário do dramaturgo, também ele “filho de Santarém”, que decorrem ao longo do ano, afirma um comunicado do município.

Os sete poemas dedicados a Bernardo Santareno, da autoria de Ana Simão, Lídia Frade, Catarina Nunes Betes, Rui Falcão de Campos, Lídia Palminha, Joaquim Vale Cruz e Eugénia Frazão, podem ser lidos em https://www.cm-santarem.pt/images/santarem/rpc/2020/Noticias/04_abril/Poetas_Nossa_Terra_2020.pdf.