Segundo o município, o reequipamento da biblioteca foi a “grande prioridade” do atual executivo camarário, de maioria socialista, “dadas as largas deficiências que foram detetadas” no inicio deste mandato, quando assumiu a governação da autarquia.

“Foram investidos mais 30 mil euros para além do previsto inicialmente, para que os estremocenses e demais leitores pudessem usufruir, com a qualidade que se exige, do vasto acervo bibliográfico que este equipamento municipal tem à sua guarda”, adiantou a autarquia.

Recorde-se que o edifício que vai acolher a biblioteca, após as obras de reabilitação, num investimento de 2,4 milhões de euros, foi inaugurado em julho de 2021, quando o município era gerido pelo Movimento Independente por Estremoz (MiETZ), tendo posteriormente o atual executivo camarário efetuado a aquisição do equipamento.

Esta intervenção, indicou a autarquia na altura, envolveu um investimento total, incluindo a aquisição do imóvel, de 2.429.810 euros, financiado à taxa de 85% por fundos comunitários.

A intervenção de reabilitação urbana decorreu ao abrigo do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) do concelho.

Segundo o município, o “grande foco” do trabalho da equipa da biblioteca vai ser a “promoção do livro e leitura, junto do público infantojuvenil, de modo a criar apetência pela leitura e desenvolver capacidade criativa e interpretativa”.

A autarquia explicou que vão manter-se os serviços habituais de empréstimos de livros, disponibilização do acesso gratuito à internet, dos jornais diários nacionais e regionais e também de mediação cultural junto dos mais novos num espaço próprio para o efeito.

A biblioteca vai abrir diariamente das 10h00 às 12h30 e das 14h00 às 18h30, de segunda a sexta-feira.

Durante o período escolar, para apoio à comunidade educativa, vai estar aberta na hora de almoço, facilitando assim o empréstimo e entrega de livros, a realização dos trabalhos de casa ou a consulta de obras.

A nova “casa” da biblioteca é o edifício onde funcionou antigamente a loja e armazém Luís Campos, no Largo General Graça, no centro histórico da cidade de Estremoz.

A Biblioteca Municipal de Estremoz funcionava no edifício dos Paços do Concelho, no centro da cidade.