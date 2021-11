"Big Brother", da TVI, tem dado que falar nos últimos dias depois do concorrente Ricardo ter dito, em tom de brincadeira, que se envolveu sexualmente com Joana durante a noite, enquanto a colega dormia. "Já houve festa! Ela pode não se ter apercebido, ok, mas é uma coisa que eu não posso fazer nada. Ela estava a dormir", revelou o participante durante uma brincadeira, desmentindo depois as afirmações.

Na gala deste domingo, dia 7 de novembro, Ricardo e Joana comentaram a polémica. "Foi um comentário muito infeliz, ele não tinha noção das proporções que ia ter (...) Temos que ter muita atenção a tudo, porque nós estamos a ser avaliados e observados por milhares de pessoas e pode ter consequências que não estamos à espera. Mas eu digo aqui com todas as palavras que tudo aquilo que acontece aqui dentro é com o consentimento dos dois", sublinhou a concorrente.

“Realmente foi [uma brincadeira] de mau gosto", sublinhou Ricardo.