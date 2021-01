No "Big Brother - Duplo Impacto", Hélder repetiu várias vezes uma saudação Nazi, apesar dos avisos dos colegas devido à gravidade do comportamento. Na emissão da tarde desta quinta-feira, dia 28 de janeiro, o 'voz' do reality show anunciou a expulsão de Hélder da 'casa mais vigiada do país'.

Na emissão desta sexta-feira, de 29, de "Extremamente Desagradável", Joana Marques tentou "compreender o incompreensível Helder", resume a Renascença nas redes sociais.

"Um homem de 40 anos com mentalidade de criança, mas daquelas crianças do pré-escolar ainda", frisou a humorista. "Tem talento para ser completamente vazio. Se em vez de um 'The Voice' fizessem um ' The Vácuo Portugal'... o Hélder ganha", gracejou.

Veja o vídeo: