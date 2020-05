"Trabalhar com Bill Clinton é um dos sucessos de minha carreira e estou muito feliz por trabalhar com ele novamente. Estou feliz em anunciar o nosso segundo romance, 'The President's Daughter', e estamos ansiosos para apresentá-lo aos leitores", tweetou Patterson na passada quinta-feira.

O romancista já havia escrito com Clinton o romance "O Presidente Desapareceu", em 2018, sobre um ataque cibernético contra a Casa Branca.

O livro vendeu mais de três milhões de cópias e será adaptado para a televisão, segundo o site da editora.

O novo romance, publicado pelas editoras Knopf e Little, Brown and Company, será editado em junho de 2021. A obra narra a ameaça de sequestro da filha de um ex-presidente, de acordo com um resumo das editoras. Não se sabe se Clinton se inspirou na sua filha, Chelsea, autora de vários livros infantis.

"Eu nunca imaginaria escrever um livro com um mestre do romance como Jim, muito menos dois", disse Clinton em comunicado divulgado pelos editores e citado pela imprensa local.

"Acho que os leitores vão gostar de ler 'The President's Daughter' tanto como eu gostei de trabalhar nesta obra", acrescentou.