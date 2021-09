Billie Eilish juntou-se aos Coldplay no Global Citizen Live, concerto global tentou chamar a atenção sobre as ameaças que afetam o planeta. O festival apoiado pela ONG Global Citizen decorreu este sábado, dia 25 de setembro.

Em palco, a jovem cantora norte-americana e a banda britânica n interpretaram o tema "Fix You". "Não consigo parar de chorar" ou "claro que chorei" são alguns dos comentários mais populares à atuação.

Veja o vídeo:

A edição "Global Citizen Live" (GCL) foi organizada por Hugh Evans, um australiano conhecido no mundo da filantropia, segundo o jornal New York Times.

O objetivo da Global Citizen era convocar "os governos, grandes empresas e os filantropos para que trabalhem juntos na defesa do planeta e para vencer a pobreza, concentrando-se nas ameaças mais urgentes". "Perante a urgência climática, a luta contra as desigualdades e a volta à atividade mundial após a COVID-19, precisamos de uma mudança radical nos nossos modos de vida, repensar a nossa relação com a natureza, assim como nossa forma de produzir e de consumir", afirmou Anne Hidalgo, presidente de Paris.

O diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, apoiou a campanha da Global Citizen para denunciar uma "desigualdade flagrante" na vacinação, segundo um comunicado divulgado pelos organizadores do festival.

A Global Citizen organizou em maio a "Vax Live" em Los Angeles para estimular a vacinação contra a COVID-19.