"Ocean Eyes", tema com mais de 200 milhões de reproduções no Spotify, apresentou Billie Eilish ao mundo. A artista é considerada uma das novas estrelas da música mundial e celebra 18 anos esta quarta-feira.

Playlist de Billie Eilish

A cantora estreou-se em Portugal este ano, na Altice Arena, em Lisboa, onde apresentou o seu álbum de estreia, “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, lançado a 29 de março.

Billie Eilish vai regressar a Portugal no próximo ano para uma atuação no NOS Alive 2020, no Passeio Marítimo de Algés. O concerto da artista é o segundo em Lisboa depois da estreia na capital na Altice Arena, em setembro deste ano, com um concerto esgotado.

Este ano, Billie Eilish tornou-se a primeira artista nascida no século XXI a chegar a #1 da tabela da Billboard. A revista Rolling Stone nomeou-a "Adolescente do Ano" e foi galardoada com três prémios da MTV na cerimónia dos VMA - Video Music Awards.

A influência junto dos adolescentes extravasa os milhões de visualizações e escutas da música na internet e estende-se, por exemplo, à moda, com várias marcas de roupa e calçado a quererem associar-se à cantora. A conta oficial da artista no Instagram tem 36 milhões de seguidores.