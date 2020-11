Billie Eilish editou esta semana um novo single. O tema "Therefore I Am" chegou acompanhado de um videoclip realizado pela jovem cantora de 18 anos.

O vídeo foi filmado no shopping Glendale Galleria, na Califórnia. No videoclip, Billie Eilish passeio pelos corredores do centro comercial, que estão totalmente desertos devido à pandemia da COVID-19.

"Therefore I Am" foi composto e produzido por Finneas, irmão da cantora. O tema sucede a "My Future", editado em julho.

Veja o vídeo: