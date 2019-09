Billie Eilish vai regressar a Portugal em 2010 para uma atuação no NOS Alive 2020, no Passeio Marítimo de Algés. A novidade foi anunciada esta sexta-feira e marca o segundo em Lisboa depois da estreia na capital na Altice Arena, em setembro deste ano, com um concerto esgotado.

A norte-americana junta-se no cartaz aos já anunciados Da Weasel e Taylor Swift.

A cantora e compositora traz consigo ao Passeio Marítimo de Algés o álbum de estreia "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?". Este ano, Billie Eilish tornou-se a primeira artista nascida no século XXI a chegar a #1 da tabela da Billboard. A revista Rolling Stone nomeou-a "Adolescente do Ano" e foi galardoada com três prémios da MTV na cerimónia dos VMA - Video Music Awards.

A influência junto dos adolescentes extravasa os milhões de visualizações e escutas da música na internet e estende-se, por exemplo, à moda, com várias marcas de roupa e calçado a quererem associar-se à cantora. A conta oficial da artista no Instagram tem 36 milhões de seguidores.

O NOS Alive regressa ao Passeio Marítimo de Algés nos dias 9, 10 e 11 de julho de 2020. Os bilhetes serão colocados à venda amanhã, dia 28 de setembro, a partir das 10h00, nas lojas NOS e nos pontos de venda oficiais.