Na Alfaguara, sai mais um romance de James Baldwin, “Se o disseres na montanha”, editado originalmente em 1953, e que se sucede à publicação, pela mesma editora, no final do ano passado, de “Se esta rua falasse”.

O músico Elton John está também em destaque nas novidades literárias, com a publicação de uma autobiografia que conta de forma “franca e honesta os altos e baixos de uma vida dedicada à música”: “Eu, Elton John” é publicado pela Porto Editora.

No mesmo grupo editorial saem “O coração de Inglaterra”, o mais recente romance do escritor inglês Jonathan Coe, que se encontra a fazer uma residência literária em Cascais, “A luz de Pequim”, novo romance de Francisco José Viegas, e “Cari Mora”, o novo romance de Thomas Harris, autor de “O silêncio dos inocentes”, após um interregno de 13 anos.

A Sextante publica “Memórias de um urso polar”, de Yoko Tawada, ao passo que na Assírio & Alvim serão publicados “Ágora”, novo volume de Ana Luísa Amaral, e a poesia completa de David Mourão-Ferreira, “Obra poética”.

A chancela Livros do Brasil edita na coleção vampiro “O assassinato da minha tia”, de Richard Hull, e na coleção Dois Mundos “A promessa”, de Roman Gary, um romance de memórias deste autor francês do século XX.

A Relógio d’Água traz como novidade o primeiro volume de uma trilogia de fantasia criada pelo autor de “Breve História de Sete Assassinatos”, uma “cascata de narrativas que tomam lugar numa África antiga, perigosa e alucinatória”.

O jamaicano Marlon James criou um universo fantástico, que se vai estender por uma trilogia, protagonizada por um homem chamado Tracker, e cujos direitos de adaptação a televisão foram já adquiridos pela companhia de produção de Michael B. Jordan.

O primeiro volume “Leopardo Negro, Lobo Vermelho”, que chegou agora a Portugal, recebeu os maiores louvores da crítica internacional e de outros autores.

Outro destaque desta editora é “O Gesto Que Fazemos para Proteger a Cabeça”, o mais recente livro de Ana Margarida de Carvalho, centrado em duas sociedades fechadas na raia alentejana, que vivem à margem da lei, em tempos próximos da guerra civil espanhola.

Ainda na Relógio d’Água serão publicados os livros “Ingmar Bergman: O caminho contra o vento”, um romance biográfico de Cristina Carvalho, “Poemas e Canções I e II”, de Leonard Cohen, e a reedição de “A angústia do guarda-redes antes do penalty” e “O chinês da dor”, duas obras do Prémio Nobel da Literatura 2019, Peter Handke.

A Cavalo de Ferro traz este mês uma obra inédita em Portugal de Júlio Cortázar, “Desoras”, o último livro de contos do escritor argentino, publicado originalmente em 1982.

Na coleção de literatura de viagens da Tinta-da-China, vai ser publicado “O mundo: modo de usar”, de Nicolas Bouvier, que descreve uma viagem de dois amigos num Fiat 500 da Suíça até ao Afeganistão.

A mesma editora lança também este mês “O tempo das mulheres”, um álbum fotográfico de Alfredo Cunha, com textos de Maria Antónia Palla, e “Não pai”, do também fotógrafo Daniel Blaufuks, que desta vez apresenta por palavras um relato autobiográfico sobre a morte do pai.

“Sisífo”, monólogo escrito por Gregório Duvivier e Vinicius Calderoni que transforma em livro a peça que o autor de “Porta dos Fundos” vai apresentar nos palcos portugueses em novembro e dezembro, “Imagens imaginadas”, de Pedro Mexia, e “Frentes de Fogo”, livro de poesia de A.M. Pires Cabral, são outras das novidades da Tinta-da-China.

A Antígona edita mais um livro de Eduardo Galeano, “Futebol ao sol e à sombra”, para além de “O amor louco” de André Breton, “O gangue da chave inglesa”, de Edward Abbey, e “O socialismo selvagem”, ensaio sobre a auto-organização e a democracia direta nas lutas de 1789 até aos nossos dias, de Charles Reeve.

Na editora Caminho, pertencente ao grupo Leya, está prevista a reedição de “O signo da ira”, de Orlando da Costa, com prefácio de Gonçalo M. Tavares, e “Cinco voltas na Bahia e um beijo para Caetano Veloso”, novo livro de Alexandra Lucas Coelho que finaliza a trilogia luso-brasileira.

O mesmo grupo, através da D. Quixote, vai lançar “Não Chames Noite à Noite”, de Amos Oz, “As Velas Ardem Até ao Fim”, de Sándor Marai, numa nova edição de capa dura.

“O Corpo – Um guia para ocupantes”, de Bill Bryson, autor de “Breve história de quase tudo”, será editado pela Quetzal e propõe-se, de forma leve e descontraída, ensinar como o corpo humano funciona.