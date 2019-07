Biya apresentou-se ao mundo musicalmente com "Over You" - o videoclip do tema foi lançado em março de 2018 e soma mais de 52 mil visualizações até ao momento. Seguiram-se "Wait a Minute" e "Paper". E este domingo, dia 21 de julho, A artista, que faz parte da discografia da Real Caviar, a nova label de Agir (que assistiu ao concerto), subiu ao Palco Santa Casa do MEO Marés Vivas.

Pouco depois das oito da noite, centenas de pessoas juntaram-se junto ao palco secundário do festival de Vila Nova de Gaia. Logo nos primeiros minutos, Biya provou que era um verdadeiro "furacão" de palco. O público reagiu na mesma moeda e, a cada canção, eram mais as pessoas que se juntavam na frente do Palco Santa Casa do MEO Marés Vivas.

Durante aproximadamente 40 minutos, a artista do Porto apresentou os seus primeiros singles e o EP "Listen to Me", que conta com quatro temas. Mesmo os festivaleiros que encontraram por 'sorte' o concerto da Biya, entraram na festa contagiante da jovem artista.

Na estreia no Palco Santa Casa, a artista provou que merece palcos maiores: em 2020, se atuar no palco MEO do festival não irá desiludir ninguém, certamente.