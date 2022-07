Blacci e Vitão juntaram-se em estúdio, no Rio de Janeiro, com o objetivo de comporem uma canção com que ambos se identificassem. Nessa busca, surgiu o tema "Amor e Mais", produzido por Max Viana, filho de Djavan.

“Esta canção fala exatamente sobre o ‘amor’ e tudo o ‘mais’ que advém dele, os momentos que muitas vezes não são tão simples, e difíceis de compreender, onde as coisas se tornam complicadas, as pessoas separam-se, mas o amor ainda está lá. E o que as conecta é esse amor que sentem uma pela outra, e é isso que as faz lutar pela relação”, explica a cantora.

Blacci refere ainda que esta é uma canção que conta a história de duas pessoas,

que refletem sobre as razões pelas quais a relação não resultou, sobre os bons momentos vividos no passado e sobre o desejo de se encontrarem numa casa junto ao mar.

“Esta é uma canção sobre duas pessoas que aprendem a amar-se novamente e que tentam fazer o seu melhor”, diz.

O público poderá conferir ao vivo esta e outras canções no concerto que os cantores farão no dia 3 de setembro no Capitólio, em Lisboa.