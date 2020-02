Depois de muitos rumores, chegou a confirmação: Lady Gaga vai revelar na próxima sexta-feira, dia 27 de janeiro, o seu novo single. "Stupid Love" será lançado à meia-noite em ponto e é a primeira amostra do próximo álbum da artista, baptizado até o momento como "LG6".

Nas redes sociais, a cantora partilhou uma fotografia para anunciar o lançamento da nova canção.

"Stupid Love" será o primeiro single da canção depois da colaboração com Bradley Cooper em "Assim Nasce Uma Estrela", e de onde saíram os temas "Shallow" e "Always Remember Us This Way".

O último álbum de estúdio de Lady Gaga foi "Joanne", editado em 2016 .