Depois do concerto especial "Amor em Casa", emitido em exclusivo no YouTube, David Carreira vai realizar um novo evento em direto. "Bom Para Portugal" vai para o ar no dia 25 de abril e na emissão especial o músico vai visitar várias regiões do país, "com o objetivo de unir o sector do turismo e da cultura,".

"O 'Live Bom Para Portugal' vai levar David Carreira, Anjos, Anselmo Ralph, Fernando Daniel, Mickael Carreira, Miguel Oliveira, Nena, Soraia Ramos e Syro a cinco destinos muito especiais, onde se dará a conhecer algumas das maravilhas de Portugal encontradas nestas localidades. Ao mesmo tempo, estando a cultura sempre como ponto de partida, será possível assistir a atuações únicas de David Carreira, a solo ou acompanhado pelos seus convidados, em locais inéditos e inesperados", explica a Sony Music Portugal em comunicado.

Açores, Elvas, Lisboa, Pampilhosa da Serra e Pinhel foram os destinos escolhidos pelo artista: Syro vai visitar as Flores com David Carreia; já os Anjos viajaram com David e Michael até à aldeia que os viu crescer, Pampilhosa da Serra; Nena, Soraia Ramos e o motociclista Miguel Oliveira passeiam por Lisboa; Fernando Daniel visita Pinhel; e Anselmo Ralph junta-se ao artista em Elvas.