Só mais tarde formaria e lidera até hoje a E Street Band, onde reina uma "ditadura benevolente", à frente de músicos como o saxofonista Clarence Clemons, que morreu em 2011, o guitarrista Steve Van Zandt, o "principal conspirador do rock'n'roll", e a cantora Patti Scialfa, mulher e mãe dos seus três filhos.

Bob Dylan, Rolling Stones, Van Morrison, Roy Orbinson, Elvis Presley são alguns dos "heróis" de um cantautor que assume que sempre quis ser uma voz que refletisse a experiência e o mundo em que vivia.

"Cresci nos anos 1960, pelo que a consciência social e o interesse pela política estão gravados no meu ADN cultural. Mas na verdade, foram as questões de identidade que se tornaram proeminentes após o meu sucesso", sublinhou no livro.

Reconhece defeitos - é egocêntrico e controlador - e também limitações: "A minha voz jamais ganharia prémios. O meu acompanhamento com guitarra era rudimentar, por isso restavam-me as canções. As canções teriam de dar nas vistas".

"A minha escrita estava centrada nas questões de identidade - quem sou, quem somos, o quê e onde é a nossa casa, de que é feita a masculinidade ou a idade adulta, quais são as nossas liberdade e as nossas responsabilidades", recorda.

Lado a lado com o crescimento artístico, Springsteen teve de lutar contra uma depressão crónica, descrita como "um derrame de petróleo", um "vulcão adormecido".

Para ele, que considera a sobriedade é uma "espécie de religião", a música funciona como o 'Santo Graal' da existência: escrever, compor, cantar, gravar, planear e estar em palco.

"A minha capacidade de manter a energia durante concertos com mais de três horas ao longo de 40 anos (...), com uma resistência inabalável, surgiu por me aperceber de que tinha de usar tudo ao meu dispor para vos levar onde eu queria que fôssemos", assume.

Aos 70 anos, parece continuar a juntar cada vez mais vozes à sua, como o confirma a residência de 236 espetáculos na Broadway, entre 2017 e 2018, que acabaram por gerar um especial da Netflix. Ou "Western Stars", o seu 19.º álbum de originais, editado este verão. Décadas depois dos primeiros acordes em Nova Jérsia, "Baby, we were born to run" continua a ser o mote desta história.