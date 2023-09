Em comunicado, o cantor, 74 anos, adinatou que está a recuperar "de forma constante" e que prosseguirá com o tratamento até ao final do ano, por recomendação médica.

"Obrigado a todos os meus amigos e fãs pelos bons votos, pelo encorajamento e apoio. Estou a recuperar e mal posso esperar para vos ver a todos no próximo ano", declarou o cantor, conhecido como "The Boss".

Springsteen estava em digressão desde o início do ano com seu grupo, "E Street Band". Mas, no arranque do mês, o artista anunciou que iria adiar os concertos de setembro nos Estados Unidos por motivos de saúde.

O músico também adiou dois espetáculos em agosto devido a uma enfermidade que não especificou.

"As datas reagendadas para cada um dos concertos de 2023, incluindo as adiadas no início deste mês, serão anunciadas na próxima semana e todas serão realizadas nos locais inicialmente programados", garantiu o artista em comunicado, aditando que quem não puder assistir aos concertos nas novas datas, poderá pedir reembolso.

Autor de sucessos como "Streets of Philadelphia" e "Dancing in the Dark", Springsteen vendeu mais de 150 milhões de discos.

Em declaração à AFP em Manhattan, o amigo de Springsteen, Steven Van Zandt, guitarrista da E Street Band, disse que a lenda americana do rock "está a cada dia melhor".

A digressão atual do cantor é a primeira que ele realiza com a E Street Band desde 2017 e atravessou os Estados Unidos antes de seguir para a Europa, regressando ao território norte-americano em agosto.

Antes do problema de saúde, "The Boss" deu um concerto de três horas no seu estado natal, Nova Jersey, sob lua cheia, no fim do verão no hemisfério norte.

Springsteen é conhecido pelos seus concertos longos - o maior deles, com mais de quatro horas de duração, foi realizado em 2012, na Finlândia.

Na sua última apresentação antes de fazer uma pausa no início deste mês, Springsteen interpretou alguns dos seus sucessos, incluindo uma versão de "Jungleland".

O cantor também incluiu no alinhamento a música do seu último álbum de estúdio, "Letter To You", uma meditação sobre perda e mortalidade.